El 'Dream Team' dominicano continúa sin freno y apaleó a Corea del Sur

Hiram Marín

República Dominicana confirmó su poder ofensivo y derrotó 10-0 a Corea del Sur este 13 de marzo en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el loanDepot park de Miami. El conjunto caribeño impuso condiciones desde los primeros innings y cerró el encuentro en siete entradas por la regla de nocaut, con una actuación dominante en ambos lados del juego.

La ofensiva dominicana marcó diferencia muy temprano. Fernando Tatís Jr. produjo dos carreras con un imparable oportuno dentro de un rally que encaminó el partido.

Team Dominican Republic advances to the #WorldBaseballClassic semifinals by run rule! pic.twitter.com/pMO9VyogZV — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

El ataque contó también con aportaciones de Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto y Manny Machado, quienes ayudaron a construir una ventaja que creció rápidamente en los primeros episodios.

El dominio no solo vino con el bat. El zurdo Cristopher Sánchez controló a la ofensiva coreana durante cinco entradas, en las que permitió apenas un par de hits y mantuvo el marcador en cero.

Con el pitcheo sólido y una ofensiva constante, República Dominicana amplió la diferencia hasta sellar el nocaut en la séptima entrada con un home run de tres carreras.

Corea del Sur llegó a este duelo con una preparación complicada. El equipo disputó su fase previa en Tokio, y tuvo que viajar aproximadamente 14 horas hasta Miami para jugar los cuartos de final.

El traslado, el cambio de horario y el corto tiempo de recuperación representaron un desgaste evidente frente a una ofensiva dominicana que mantuvo el ritmo explosivo que mostró durante todo el torneo.