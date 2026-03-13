El doble de Vladimir Guerrero Jr. que le dio forma a la victoria dominicana

Hiram Marín

El momento del juego llegó en la tercera entrada, cuando República Dominicana terminó de romper el encuentro con un rally que amplió la ventaja y dejó sin reacción a Corea del Sur.

Después de un ataque temprano, el conjunto caribeño volvió a presionar al pitcheo coreano y llenó las bases, lo que abrió la puerta a varias anotaciones consecutivas.

Dentro de ese inning ocurrió una de las jugadas más espectaculares del encuentro. Vladimir Guerrero Jr. mandó un doble hacia jardín central, acto seguido: Juan Soto anotó en el plato con un deslizamiento tipo “swim move” para evitar el toque del catcher, a pesar de que el tiro llegó antes que él. La acción levantó al público en Miami y dejó clara la agresividad ofensiva dominicana.

Ese rally terminó de inclinar definitivamente el juego a favor de la novena dirigida por Albert Pujols. Con la ventaja ya amplia y el pitcheo dominicano controlando a la ofensiva coreana, el encuentro quedó prácticamente decidido desde ese momento.

A partir de ahí, República Dominicana solo administró la diferencia hasta cerrar el partido 10-0 por la regla de nocaut en siete entradas. El inning grande de la tercera fue el punto de quiebre que marcó el rumbo del duelo en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.