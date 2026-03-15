El ambiente en el WBC es mejor que el de la Serie Mundial: Aaron Judge

Hiram Marín

Estados Unidos está en la final del Clásico Mundial de Béisbol y sus peloeros son de primera línea. Aaron Judge, quizá la máxima figura que tiene el 'Team USA', aseguró que si algo lo ha sorprendido e incluso se atrevió a decir que es mejor que el de la Serie Mundial, es el ambiente puesto por los aficionados de todos los países.

"Honestamente, (el ambiente) cada vez es más grande. La Serie Mundial en la que estuve, el público de aquí, el público que tuvimos en el juego contra México, es más grande y mejor que la Serie Mundial. La pasión que estos fanáticos tienen, representar a su país, representar a algunos de sus jugadores favoritos, no hay nada como esto".

Aaron Judge says the WBC crowds are "bigger & better" than the World Series:



"It's been bigger. The World Series I was in. The crowd here, the crowd we had when we played Mexico. It's bigger & better than the World Series. The passion these fans have. There's nothing like it." pic.twitter.com/4WRBP7Xvt8 — Doug McKain (@DMAC_LA) March 16, 2026

La comparación sirvió para que Judge dejara claras sus intenciones en la temporada de MLB que está por comenzar, en la que el objetivo es que los New York Yankees regresen a los playoffs y disputen nuevamente una Serie Mundial.

"Lo experimentas, quieres estar en el momento, pero esa atmósfera, la del Clásico Mundial de Béisbol, como fan del béisbol, quieres estar en ese momento".