Apareció la polémica en el triunfo de Estados Unidos

Hiram Marín

La semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Estados Unidos y República Dominicana terminó envuelta en polémica por el último lanzamiento del juego. Con el marcador 2-1 a favor de los estadounidenses, todo se definió en la novena entrada, cuando Dominicana intentaba empatar el encuentro.

En ese turno final, el shortstop dominicano Geraldo Perdomo enfrentó al relevista Mason Miller con la posible carrera del empate en tercera base. El turno concluyó con un tercer strike cantado por el umpire, decisión que de inmediato provocó reclamos desde el dugout dominicano y sorpresa en el estadio.

Sufrió de más, pero el Team USA está en la final del Clásico Mundial de Béisbol República Dominicana plantó cara y dio un gran encuentro, pero Estados Unidos ganó

La controversia surgió porque el lanzamiento quedó muy cerca del límite de la zona de strike, por lo que muchos consideraron que el pitcheo debió ser bola. Al tratarse del último lanzamiento del partido, la decisión arbitral terminó por sellar el resultado y la eliminación dominicana.

Así concluyó un duelo muy cerrado que Estados Unidos había remontado con home runs solitarios de Gunnar Henderson y Roman Anthony, después del cuadrangular tempranero del dominicano Junior Caminero. Con el ponche a Perdomo, el conjunto estadounidense aseguró su pase a la final del torneo.