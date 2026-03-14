Andrew Fischer le dio rumbo a la victoria italiana

Hiram Marín

El momento que terminó por inclinar el juego llegó en la cuarta entrada, cuando Italia armó el rally que cambió definitivamente el rumbo del partido en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Con el marcador todavía manejable, la ofensiva italiana encontró los batazos oportunos. Ese ataque permitió ampliar una ventaja que después resultaría decisiva.

Andrew Fischer abrió el daño con un doble productor que llevó dos carreras al plato y encendió la ofensiva europea. El batazo encontró corredores en base y rompió el equilibrio del encuentro. Puerto Rico se vio obligado a hacer ajustes desde el montículo tras ese contacto que cambió la dinámica del juego.

La presión continuó inmediatamente después cuando J.J. D’Orazio apareció con otro batazo clave. El italiano conectó un doble por regla que impulsó dos carreras más y amplió el rally en la entrada. Con ese golpe, Italia colocó la pizarra 8-2 y tomó el control absoluto del encuentro.

Aunque Puerto Rico reaccionó más tarde con un rally en la octava entrada para acercarse 8-6, la diferencia construida en el cuarto 'rollo' fue demasiado grande. El bullpen italiano logró cerrar los últimos outs bajo presión. Así, el racimo de la cuarta entrada terminó siendo el momento que definió el partido.