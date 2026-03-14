Italia, el semifinalista inesperado del Clásico Mundial de Béisbol

Hiram Marín

Italia protagonizó una de las grandes sorpresas del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al derrotar 8-6 a Puerto Rico en los cuartos de final y asegurar su lugar en las semifinales del torneo.

El encuentro se disputó en Houston y la novena europea reaccionó rápido tras un inicio adverso. Con un ataque oportuno desde el primer inning, los italianos tomaron el control del juego.

TEAM ITALY IS HEADING TO THE #WORLDBASEBALLCLASSIC SEMIFINALS 🤌 pic.twitter.com/D3Juz1ccxx — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

Puerto Rico pegó primero en la parte alta del primer episodio cuando Willi Castro conectó un cuadrangular solitario para el 1-0. La respuesta de Italia fue inmediata con un rally de cuatro carreras en la parte baja. Vinnie Pasquantino, Dominic Canzone y Jac Caglianone produjeron con sencillos remolcadores, mientras J.J. D’Orazio añadió un elevado de sacrificio.

El conjunto italiano amplió su ventaja en la cuarta entrada con otro ataque decisivo.

Andrew Fischer conectó un doble productor que impulsó dos carreras y posteriormente J.J. D’Orazio volvió a aparecer con un doble por regla que llevó dos más al plato. Ese rally colocó la pizarra 8-2 y marcó el rumbo del encuentro.

Puerto Rico intentó reaccionar en la octava entrada con un rally que acercó el marcador a 8-6. Carlos Cortes, Héctor Ramos, Emmanuel Rivera y Eddie Rosario anotaron para mantener con vida a los boricuas. Sin embargo, el bullpen italiano resistió la presión en el cierre y aseguró la histórica clasificación de Italia a las semifinales del WBC.