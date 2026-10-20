¡Ya jugó! Obed Vargas dejó la banca y debutó en Champions League

Enrique Gómez

Obed Vargas sí existe para el Atlético de Madrid y en esta jornada vio sus primeros minutos.

Por primera vez en toda la temporada, el mediocampista mexicano tuvo actividad con el equipo ‘colchonero’ y lo hizo en un partido por la Champions League, donde todos necesitaban mantener el nivel y la concentración a tope para resistir el empate en Alemania.

Después de nueve partidos en La Liga (cinco fuera de la convocatoria) y dos del torneo internacional sin jugar, el seleccionado mexicano entró a la cancha para disputar los últimos 12 minutos del tiempo reglamentario más el agregado. El jugador de 21 años no desentonó en este duelo de alta exigencia, donde el equipo visitante jugó con uno menos desde los 64 minutos.

Obed Vargas debutó en la Champions League ?



¡Enhorabuena! ??? pic.twitter.com/HG6nX6yeHa — Atlético de Madrid (@Atleti) October 20, 2026

Es verdad que la temporada pasada tuvo más minutos, pero nunca jugó en la Champions, por lo que el duelo de esta fecha en Stuttgart fue el primero de su carrera en el gran certamen europeo.

Así lo reportó la agencia española EFE:

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dio este martes sus primeros minutos de la temporada al centrocampista internacional mexicano Obed Vargas, a punto de salir del club en el pasado mercado de verano, pero que permaneció en la plantilla de este curso, en el que estaba inédito hasta ahora.

Con 1-1 en el marcador en el duelo de la Liga de Campeones contra el Stuttgart en el MHP Arena, con el conjunto rojiblanco en inferioridad numérica por la expulsión de Morten Hjulmand en el minuto 64, Obed Vargas entró al campo en el 78 en sustitución de Julián Álvarez para jugar los doce minutos hasta el 90 más los cuatro de tiempo añadido.

Vargas, contratado a principios de 2026, es un aficionado confeso del Atlético de Madrid, sin embargo, en su segunda temporada había estado borrado por el técnico Simeone. Veremos si ahora que logró escapar a la marginación consigue hacerse más constante en el equipo.