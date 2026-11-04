Viking consiguió la primera victoria de su historia en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Viking escribió una página histórica en la Champions League después de remontar y golear 4-1 a Sabah para conseguir su primera victoria en el torneo. El conjunto noruego comenzó perdiendo al minuto 11, pero reaccionó con autoridad y terminó pasando por encima de un rival que se desplomó en la segunda mitad. Erik Botheim fue uno de los grandes protagonistas con un doblete que coronó una noche inolvidable en Stavanger.

Botheim at the double as Viking secure their first Champions League win ?#UCL pic.twitter.com/fEPbvwBfPl — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2026

Viking ya había demostrado su capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía con el empate 3-3 frente a Bayern Munich. Sin embargo, Sabah también llegó con argumentos tras vencer 2-0 a Slavia Praga y sorprendió con un contragolpe que Orphe Mbina convirtió en el 1-0 al minuto 11. La ventaja duró apenas 16 minutos, porque Erik Botheim apareció al 27 para igualar el marcador tras un centro de Kristoffer Haugen.

El empate cambió el rumbo del encuentro. Viking comenzó a imponer condiciones, se adueñó del balón y obligó al conjunto azerbaiyano a retroceder. Sabah intentó responder con algunos contragolpes, pero perdió protagonismo ante un rival que encontró en la segunda mitad la contundencia que le había faltado antes del descanso.

La remontada llegó al minuto 69, cuando Zlatko Tripic aprovechó el rechace de Stas Pokatilov, quien había detenido su lanzamiento de penalti, para marcar el 2-1. Sabah recibió otro golpe con la expulsión de Aden McCarthy y Viking aprovechó la superioridad numérica. Henrik Falchener apareció al 81 con un cabezazo para ampliar la ventaja y dejar prácticamente sentenciada la victoria.

Erik Botheim puso el broche de oro a una noche histórica con un cabezazo al minuto 90+4 que selló el 4-1 definitivo. Viking consiguió su primera victoria en la Champions League y llegará con la confianza por las nubes a su próximo compromiso contra Atlético de Madrid.