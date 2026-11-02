Unai Emery coloca a Barcelona entre los favoritos a la Champions League

Redacción FOX Deportes

Unai Emery no escatimó elogios para el Barcelona de Hansi Flick y lo colocó entre los cinco principales candidatos a conquistar la Champions League. El entrenador de Aston Villa reconoció la calidad del conjunto azulgrana y advirtió que su equipo enfrentará una de las pruebas más exigentes de la temporada en el Camp Nou.

"A huge challenge tomorrow, but we are confident how we are building the team." ? #UCL pic.twitter.com/ukXMTAy66C — Aston Villa (@AstonVilla) November 2, 2026

“Barcelona es favorito para ganar esta competición. Es uno de los cinco equipos con más opciones de ganar la competición”, afirmó el técnico español durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento de la cuarta jornada de la fase de liga.

Emery destacó las virtudes del conjunto dirigido por Flick, que combina “jóvenes talentos” con “futbolistas con personalidad”, entre los que mencionó a Rodri y Raphinha. El entrenador reconoció el potencial del Barcelona, pero dejó claro que el equipo inglés buscará competir con sus propias armas.

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“Nosotros tenemos que encontrar nuestra personalidad, nuestro plan de juego, explotando al máximo el colectivo y lo individual. El Barça nos va a exigir”, explicó Emery, quien destacó la importancia de que sus futbolistas mantengan su identidad ante uno de los equipos más competitivos del torneo.

“Mañana nos enfrentamos a uno de los favoritos. Es un gran reto para nosotros, es el partido más difícil al que nos enfrentaremos”, insistió el entrenador español.