Tras perder 6-1, Martín Demichelis va contra José Mourinho

EFE

El entrenador del Leipzig, Martín Demichelis, declaró que Jose Mourinho "inspira respeto" y "sabiduría" en la rueda de prensa previa a la visita de su equipo al Real Madrid para la tercera jornada de la Champions League.

"Un honor volver a encontrarme con él, ahora como entrenador. Tengo el recuerdo de, después de esa final, haberme quedado charlando con él en el túnel, cosas que quedan en lo más profundo, cosas que te regala el fútbol. Inspira respeto, sabiduría, por algo le fue a buscar el Madrid teniendo un plantel llenísimo de figuras", añadió, en referencia a la final de la Champions League entre Inter de Milán y Bayern Múnich que ganó el equipo italiano, entrenado por Mourinho.

También tuvo elogios para Yan Diomande, exjugador del Leipzig: "No tuve la posibilidad de dirigirlo, lo tuve muy poquito después del Mundial porque se entrenó de forma diferenciada. Lo que vi a través de la televisión y la computadora, no tengo duda de que, si el Madrid apostó por él, es porque ha visto lo que hizo en el Leipzig".

Martín Demichelis, contra las cuerdas en RB Leipzig El argentino se jugaría su continuidad en una semana clave para el conjunto alemán

"El futbol tiene tendencia a buscar extremos desequilibrantes y es uno de ellos. Va a depender de él el resto de su camino. Espero que juegue Mbappé, imagino que Vinícius porque está sancionado, y por derecha puede ser Yan [Diomande], Arda, Endrick. Cualquiera de los que salga va a conformar una delantera peligrosa", apuntó el exentrenador de los Rayados del Monterrey de la Liga MX.

Demichelis sabe lo que es ganar al Real Madrid como entrenador, ya que lo hizo al frente del Mallorca el pasado mes de abril. "La situación ha cambiado. Fue el mejor momento en aquel entonces para el Mallorca para jugar contra el Madrid, pero eso es historia. Nosotros perdimos la semana pasada contra el Bayern. Tenemos que jugar con mucho valor, mostrar nuestra personalidad para mostrar nuestro fútbol", señaló.

El Leipzig llega al Bernabéu tras caer derrotado por 6-1 ante el Bayern el pasado sábado, si bien ganó en su compromiso anterior de Liga de Campeones al PSV. "Hay que repasar mucho de eso, y no fue hace tres semanas, fue simplemente una semana. Eso nos tiene que volver a hacer sentir que podemos competir, independientemente del sistema, del rival, del campo de juego, lo que intentamos ser, con y sin pelota", destacó.