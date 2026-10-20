Real Madrid a reafirmar su buen momento en la Champions League

Oscar Sandoval

Real Madrid buscará su tercera victoria consecutiva en la Champions League para mantenerse firme en la pelea por avanzar directamente a octavos de final. José Mourinho aseguró que el primer objetivo es evitar el playoff y un triunfo ante RB Leipzig permitiría al conjunto ‘Merengue’ conservar el paso perfecto.

El equipo blanco enfrentará a Leipzig por quinta ocasión en la Liga de Campeones, con un balance favorable de dos victorias, un empate y una derrota. El conjunto alemán nunca ha ganado en el Santiago Bernabéu y llegará al compromiso en medio de un momento complicado.

Los ‘Toros Rojos’ vienen de sufrir una goleada ante Bayern Munich y atraviesan un periodo de incertidumbre. Una nueva caída podría complicar sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda y aumentaría la presión sobre Martín Demichelis, cuya continuidad en el banquillo ha comenzado a generar dudas.

Real Madrid tiene una oportunidad para dar un golpe de autoridad antes de El Clásico. Una victoria ante Leipzig no solo mantendría su paso perfecto en la Champions League, también le permitiría llegar al duelo contra Barcelona con la confianza de un equipo que aspira a ser protagonista en Europa y en La Liga.