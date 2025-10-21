¡Sin piedad! Paris Saint-Germain destruyó a Bayer Leverkusen

Karla Villegas Gama

Paris Saint-Germain goleó 2-7 al Bayer Leverkusen en la Jornada 3 de la Champions League y se colocó como líder de la competencia.

Los franceses fueron más que los alemanes desde el inicio del encuentro, y al minuto 7 abrieron el marcador tras un córner que cobró Nuno Mendes y Willian Pacho concretó de cabeza.

El vendaval continuó Khvicha Kvaratskhelia y Bradley Barcola buscaron ampliar la ventaja, pero los locales se defendieron correctamente; incluso tuvieron oportunidades de peligro y al 25’ pudieron empatarlo desde el manchón penal, pero Alejandro Grimaldo lo mandó por un lado.

Willian Pacho scores his first PSG goal under the #UCL lights 👏 pic.twitter.com/PjNg59nxLm — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 21, 2025

Como si el fallo no fuera suficiente para el estado emocional de las ‘Aspirinas’, Robert Andrich recibió la tarjeta roja al 33’, tras propinarle un codazo sobre Désiré Doué.

Parecía el fin del Bayer Leverkusen, pero cuatro minutos más tarde, Illia Zabarnyi derribó a un rival en el área, lo que devino en su expulsión y en otro penal, que Aleix García concretó para empatar el duelo.

Con el marcador 1-1 y ambos equipos con 10 elementos en la cancha, daba la sensación de que el partido se emparejaría, pero estuvo lejos de ello.

It took Désiré Doué three minutes to put PSG back in front 🤯 pic.twitter.com/6rRkiTppHf — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 21, 2025

Al 41’, Doué logró el segundo del PSG con un zurdazo potente, a pase de Khvicha Kvaratskhelia. Tres minutos más tarde el georgiano se hizo presente en el marcador con un disparo de larga distancia para el 1-3.

Antes del descanso Doué volvió a pintarle la cara a Mark Flekken y concretó su doblete.

En el complemento, el PSG no bajó el ritmo y al 50’ Nuno Mendes se atrevió a pegarle desde fuera del área y dejó sin oportunidad a Flekken.

Vitinha links up with Nuno Mendes and PSG get their fifth 🔥 pic.twitter.com/jEsppqQTpA — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 21, 2025

Bayer Leverkusen intentó dar pelea, con posesiones largas que resultaron en un golazo de Grimaldo, quien colgó el esférico en la escuadra.

Luis Enrique realizó cambios y con la idea era seguir atacando le dio minutos a Ousmane Dembélém quien volvió de una lesión. El ganador del Ballon d’Or no decepcionó y al 66’ marcó puso el 2-6.

El séptimo gol parecía inminente, aunque las ‘Aspirinas’ se multiplicaban en la defensa para evitarlo. Finalmente, al 90’, Vitinha concretó el cometido y selló la quinta ocasión en la que el PSG marca siete tantos en la Champions League.