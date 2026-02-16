Sin Jude Bellingham, el Real Madrid ya está en Lisboa

Héctor Cantú

El Real Madrid desembarcó en territorio lusitano con la mira puesta en el partido de ida de la fase de playoffs en el que intentará sacarse la espina ante el Benfica, equipo que viene de derrotarlo en su último partido de Champions League.

El equipo de Álvaro Arbeloa arribó sin contratiempos a la sede del partido, el cual tendrá que enfrentar con algunas bajas importantes, la más destacada, la de Jude Bellingham, quien estará fuera de circulación por un mes.

A la ausencia del futbolista inglés, se suman las bajas de Rodrygo Goes, Éder Militao y Raúl Asencio.

Benfica, a tope para darle otro 'golpazo' histórico al Real Madrid

El Real Madrid buscará su primera victoria de la historia ante el Benfica en calidad de visitante luego de haber sufrido tres derrotas en sus pasadas visitas a Lisboa.

La plantilla del Real Madrid sostendrá una sesión de entrenamiento en la tarde noche de Portugal para ultimar detalles antes de su partido de este 17 de febrero.