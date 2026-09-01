Santiago Giménez, a una semana de regresar a la Champions League

Enrique Gómez

Completó su primer entrenamiento con el Porto y justo en una semana disputará la Champions League.

Santiago Giménez dejó a su querido Milan tras un innegable fracaso en la Serie A, pero al menos tendrá la oportunidad de jugar en otro equipo de alta trascendencia a nivel internacional y de medirse a un nuevo coloso del futbol europeo, nada menos que el Manchester City ya sin Pep Guardiola.

“Estoy muy feliz de estar aquí, voy a aprender portugués, pero gracias por la bienvenida”, dijo el delantero de 25 años, antes de someterse al tradicional pasillo de zapes y manotazos por parte de sus nuevos compañeros, quienes lo recibieron con palabras entonadas con acento mexicano.

"Fue un sueño", Santiago Giménez se despide de su querido Milan Después de 37 partidos y varias lesiones, el mexicano le dijo adiós al 'Diavolo'

Pero, ¿cuándo debuta Giménez con la Primeira Liga y en la Champions League?

El delantero se asume recuperado de la lesión en el tobillo que sufrió a principios de julio en la eliminación de México a manos de Inglaterra en el Mundial, por lo que deberá completar todos los entrenamientos de la semana y estar disponible para el técnico Francesco Farioli en el siguiente partido.

Los próximos compromisos del ‘Dragón’ en la temporada 2026/27:

· Porto vs Moreirense → Jornada 5, Primeira Liga de Portugal

· Porto vs Manchester City → Primer duelo de la fase de liga de la Champions

Santiago Giménez agranda la lista de mexicanos que jugaron en Porto

De momento, el club albiazul marcha en la cima del torneo local con pleno de 12 puntos, por lo que sus ambiciones para esta campaña son inequívocas: ganar la liga de Portugal y avanzar a la siguiente ronda de la Champions, donde también enfrentará a equipos como Liverpool, Betis o Napoli.

La última vez que ‘Santi’ jugó la Champions League fue en febrero del 2025, en la eliminación del Milan a manos del Feyenoord, equipo con el que el mexicano también jugó dicho torneo ese mismo año.

El hijo del ‘Chaco’ Giménez tiene ocho goles en la máxima competencia a nivel de clubes. Veremos si puede reabrir su cuenta un año y medio después con un nuevo equipo.