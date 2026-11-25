Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain sufrió su primer tropiezo en la Champions League y cedió el liderato tras empatar 2-2 con Roma. El campeón dejó escapar dos puntos y cayó a la segunda posición de la tabla, aunque mantiene el invicto y sigue bien encaminado hacia la clasificación directa a los octavos de final.

Las ausencias de dos de los futbolistas más desequilibrantes del campeón comenzaron a pesar en la primera prueba europea sin ellos. Al conjunto francés le faltó la capacidad de desborde, la generación de oportunidades y la contundencia ofensiva que aportan Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.

Roma sorprendió a los locales y abrió el marcador apenas a los cinco minutos. Mario Hermoso inició la jugada y acompañó el ataque hasta el área rival, donde apareció para rematar un centro de Matías Soulé, quien desbordó por la banda derecha para complicar el panorama del campeón desde el arranque.

PSG no encontraba la fórmula para superar la presión del conjunto romano, pero recurrió a una de sus principales armas en la Champions League: el balón parado. Illia Zabarnyi igualó el marcador al minuto 31 con un cabezazo que significó el sexto gol del conjunto parisino tras un tiro de esquina en el torneo.

Paris Saint-Germain tiene un arma secreta en la Champions League

El partido comenzó a enredarse y al equipo de Luis Enrique le faltaban alternativas en ataque. Sin embargo, una falta sobre Achraf Hakimi dentro del área le abrió la puerta a la remontada. Ousmane Dembélé no desaprovechó la oportunidad y convirtió el penal al minuto 62 para colocar el 2-1.

Roma no dio el partido por perdido y encontró recompensa a su valentía a 12 minutos del final. Donyell Malen convirtió un penal para firmar el 2-2 y rescatar un punto, que vale de poco porque el equipo italiano está en zona de eliminación.