Oscar Sandoval

Real Madrid venció 5-1 a PSV Eindhoven y consiguió su quinta victoria consecutiva en la Champions League para colocarse como líder momentáneo. Por tercera ocasión en el torneo tuvo que venir de atrás, pero terminó sumando tres puntos que lo acercan a octavos de final.

PSV Eindhoven sorprendió al Santiago Bernabéu con un arranque valiente y puso contra las cuerdas al conjunto ‘Merengue’. Los visitantes salieron decididos a buscar la portería de Thibaut Courtois y dominaron los primeros minutos ante un rival que tardó en encontrar su lugar en el partido. Sin embargo, el buen futbol neerlandés no fue suficiente para terminar con el invicto del equipo blanco.

Ruben van Bommel desperdició la primera oportunidad clara de PSV a los cinco minutos, pero el conjunto visitante mantuvo la intensidad y siguió generando peligro. La recompensa llegó al minuto 32, cuando Iván Perišić convirtió un penal después de una falta de Aurélien Tchouaméni sobre Sven Mijnans para abrir el marcador y silenciar al Bernabéu.

Ivan Perisic hizo historia en la Champions League ante Real Madrid

PSV se marchó al descanso con una ventaja merecida después de superar al Real Madrid durante buena parte de la primera mitad. El campeón neerlandés impuso condiciones y encontró la forma para incomodar al conjunto blanco, pero todavía tenía por delante el desafío más complicado: resistir la reacción de los ‘Merengues’ durante los últimos 45 minutos.

José Mourinho sacudió a su equipo después del descanso y la entrada de Jude Bellingham cambió por completo el desarrollo del encuentro. El conjunto blanco elevó la intensidad, recuperó el control del balón y comenzó a generar oportunidades. Si PSV había dominado la primera mitad, los locales respondieron con una exhibición ofensiva en el complemento.

? Otra gran noche en casa. pic.twitter.com/hYynGKAKOe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2026

Fede Valverde empató el compromiso al minuto 50 y Bellingham apareció 10 minutos después para marcar un golazo que completó la voltereta. PSV pasó de controlar el partido a quedar contra las cuerdas y todavía le esperaba media hora de sufrimiento. Kylian Mbappé aprovechó el desconcierto de los ‘Granjeros’ y firmó un doblete para convertir la reacción del Madrid en una goleada.

Vinícius Júnior puso cifras definitivas a tres minutos del final y selló el 5-1 que mantiene intacto el paso perfecto del Real Madrid en la Champions League.