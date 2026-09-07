Real Madrid pone a prueba su racha ante Inter en la Champions League

Oscar Sandoval

Real Madrid comienza en el Santiago Bernabéu el camino rumbo a su título ‘16’ de la Champions League ante Inter. El conjunto italiano no es un rival cualquiera, pero en los últimos enfrentamientos no ha encontrado la fórmula para poner en aprietos al ‘Rey de Europa’.

El Bernabéu es la fortaleza de los ‘Merengues’ y un territorio complicado para los ‘Nerazzurri’, que no ganan en la capital española desde 1967. Sin embargo, esa no es la única racha que tendrán en contra, ya que también acumulan cuatro partidos sin vencer al Madrid.

Inter tampoco consiguió marcar en los últimos tres enfrentamientos, en esos 270 minutos recibió cinco goles y los números reflejan el dominio reciente de los ‘Merengues'.

Real Madrid intentará comenzar con el pie derecho su camino en la Liga de Campeones y prolongar la racha ante Inter, que llega al Bernabéu con la oportunidad de poner fin al dominio reciente del conjunto blanco.