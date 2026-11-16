Redacción FOX Deportes

Real Madrid no tiene tiempo para descansar y ya puso la mira en la Champions League después de remontar ante Celta de Vigo. El conjunto blanco regresó a los entrenamientos para comenzar a preparar el enfrentamiento contra PSV Eindhoven, con una sesión de recuperación en la que José Mourinho contó con prácticamente toda la plantilla, a excepción de Raúl Asencio y Rodrygo.

Los titulares ante Celta realizaron trabajo de recuperación para aliviar el desgaste físico de una semana complicada por el regreso de los compromisos internacionales. Mourinho reconoció después del encuentro que encontró a varios futbolistas “en sufrimiento físico”, consecuencia de los viajes, la falta de descanso y los cambios de rutina durante la Fecha FIFA. Una situación que el entrenador deberá gestionar antes de volver a competir en Europa.

“He visto gente en sufrimiento físico, gente que no estaba a tope, gente que se ha superado y que ha ido a encontrar fuerzas en la mentalidad, en el grupo, en la voluntad de ganar. No es una bebida isotónica al descanso que les vaya a dar energía, es el grupo, un grupo de amigos que quiere ganar y que ha sabido ganar en la dificultad”, destacó el técnico portugués, quien resaltó la fortaleza mental de sus jugadores para superar la adversidad y completar la remontada ante Celta.

Los futbolistas que no fueron titulares realizaron una sesión a puerta cerrada que combinó trabajo físico y táctico, partidos en espacios reducidos y ejercicios de definición, tanto en jugadas elaboradas como a balón parado, según informó el club.