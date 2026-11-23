Oscar Sandoval

Real Madrid es uno de los dos equipos que mantienen el paso perfecto en la Champions League después de cuatro jornadas y buscará prolongar su racha ante PSV Eindhoven. Recibirá al equipo neerlandés con la misión de conseguir su quinta victoria consecutiva y dar otro paso importante hacia la clasificación directa a los octavos de final.

El ‘Rey de Europa’ disputará su tercer compromiso como local en la Liga de Campeones, donde acumula dos victorias en el Santiago Bernabéu. Un nuevo triunfo acercaría al conjunto ‘Merengue’ a su principal objetivo en esta fase de liga que es asegurar uno de los ocho primeros lugares de la clasificación para avanzar directamente a octavos de final y evitar la ronda de playoffs.

Real Madrid comparte con PSG el privilegio de haber ganado sus cuatro partidos en la competición y pondrá a prueba su invicto frente a un PSV que históricamente ha sufrido en el Bernabéu. El conjunto neerlandés no ha conseguido ganar en sus cuatro visitas al estadio blanco y no derrota a los ‘Merengues’ desde 1971.

?️"Wij passen ons iedere wedstrijd aan. Je speelt in op de kwaliteiten van de tegenstander, maar je behoudt je eigen filosofie. Je moet van je eigen kracht uitgaan en met lef blijven voetballen, altijd."https://t.co/ncJ14mU6Pu — PSV (@PSV) November 23, 2026

El enfrentamiento llega después de 37 años sin que ambos equipos se vean las caras y representa una nueva oportunidad para Kylian Mbappé de ampliar sus registros goleadores. El francés suma cuatro tantos en cuatro partidos de Champions League y buscará mantenerse en la pelea por el liderato de goleo.

Real Madrid tiene la oportunidad de extender su paso perfecto, acercarse a octavos de final y confirmar que sigue siendo uno de los equipos a vencer en Europa.