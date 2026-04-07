Rafael Van der Vaart lanza un dardo a Vinícius Júnior

EFE

El exfutbolista neerlandés Rafael Van der Vaart cargó contra el jugador del Real Madrid Vinícius Jr por "tirarse y levantarse como si nada" durante la eliminatoria de Champions League disputada el martes entre el club blanco y el Bayern Munich.

Durante un programa televisivo posterior al encuentro en la cadena neerlandesa Ziggosport,Van der Vaart aseguró:

"Me parece una pena, porque es un jugador muy bueno, sí, y sería mejor no tener que hablar de ello. Pero te saca de quicio porque recibe un empujoncito, se tira al suelo, luego se levanta como si nada y encima quiere que le saquen roja al rival. Todo un disparate".

El antiguo internacional holandés y exmadridista se sumó así a las críticas por fingir sobre el terreno de juego contra el extremo brasileño, quien también fue pitado por parte del público local tras fallar una ocasión clara cuando el Real Madrid perdía por 0-2 en el partido de ida de cuartos de final, que terminó con un marcador de 1-2.

Van der Vaart, quien también militó en el Real Betis o Tottenham Hotspur, ha protagonizado diversas declaraciones polémicas desde que se retiró del futbol profesional en 2018 y comenzó a ejercer como comentarista deportivo.