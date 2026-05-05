PSG puede hacer la hombrada, ya derrotó a Bayern Munich como visitante en la Champions League

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain y Bayern Munich se han enfrentado siete veces en la Champions League después de la final de la temporada 2019/20, el duelo ha tomado tintes de clásico con balance favorable para el conjunto ‘Bávaro’, pero hay un resultado que ilusiona a los parisinos con Estambul.

PSG perdió su primera final de la Liga de Campeones ante Bayern Munich y a partir de ahí nació una rivalidad que tendrá un capítulo más este miércoles en el Parque de los Príncipe, pero no es un duelo cualquiera porque se trata de la vuelta de semifinales y llega con ventaja, miníma, pero ventaja al fin.

El conjunto ‘Bávaro’ acumula cinco triunfos en los últimos siete partidos en el torneo continental contra los parisinos que conquistaron Munich con un 3-2 en 2021 y que buscarán repetir la hazaña para clasificar a la final por segunda temporada consecutiva.

PSG que defiende el título de la Champions buscará enlazar victorias ante Bayern Munich por primera vez, ganó la ida y tiene medio boleto a la final, pero todo se decide en Alemania en donde el ‘Gigante de Baviera’ registra cinco triunfos como local en el torneo.