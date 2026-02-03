Paul Pogba causa baja en la Champions League

Oscar Sandoval

La temporada de Paul Pogba se está viniendo abajo cuando tendría que haber sido su reencuentro con el futbol después de su sanción por dopaje, ha tenido poca participación con Monaco que se vio obligado a dar lo de baja en la Champions League. Los 10 momentos imborrables de la fase de liga de la Champions League

Los problemas físicos no han dejado que Pogba tenga regularidad en el conjunto del Principado, su actividad se limita a 30 minutos a lo largo de la campaña y una lesión en el gemelo lo tiene fuera de la dinámica desde diciembre, no estará disponible para el playoff de la Liga de Campeones y el club utilizará su lugar para inscribir a uno de sus nuevos fichajes.

El mediocampista que se perderá el playoff de la Champions ante Paris Saint-Germain y lo que resta del torneo sea cuál sea el futuro de Monaco, tendrá que esperar, mínimo, hasta la próxima temporada para volver a competir a nivel continental.

La baja de Pogba, le permitirá al conjunto monegasco inscribir a Wout Faes quien llegó cedido en el mercado invernal procedente de Leicester City.