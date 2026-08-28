¡Partidazos! La Champions League ya definió sus cruces

Karla Villegas Gama

La UEFA celebró el sorteo de la fase de liga de la Champions League, cuya primera jornada se disputará del 8 al 10 de septiembre.

Entre los partidos más llamativos están el PSG-Barcelona, Bayern Munich-Arsenal, Real Madrid-Inter, Liverpool-Atlético de Madrid y Manchester City-Napoli.

España e Inglaterra contarán con cinco participantes, más que cualquier otro país. Además, cuatro clubes disputarán por primera vez la fase principal del torneo: Sabah, Viking, Como y LASK.

Real Betis regresa por primera vez desde la temporada 2005/06; Fenerbahçe no disputaba la fase principal desde 2008/09 y Stuttgart, desde 2009/10.

La fase de liga se jugará así:

Los 36 clubes quedaron repartidos en cuatro bombos de nueve equipos, según su coeficiente UEFA. El campeón vigente, Paris Saint-Germain, fue al bombo 1.

Cada equipo enfrentará a ocho rivales: dos de cada bombo, incluido el suyo, y disputará cuatro partidos como local y cuatro fuera.

No pueden enfrentarse clubes del mismo país en esta fase. Además, un equipo puede tener como máximo dos rivales de una misma liga extranjera.

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Como sucede desde la temporada 2024/25, se recurrió a un software para elegir los rivales y las localías de cada club. La UEFA solo sacó físicamente una bola para revelar al equipo sorteado; el resto del proceso se realizó con ayuda de la tecnología.

La UEFA definirá posteriormente los días y horarios de los encuentros. Como regla, intentará que ningún club tenga más de dos partidos consecutivos como local o visitante. Esta etapa se disputará entre septiembre de 2026 y enero de 2027.