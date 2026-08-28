Karla Villegas Gama
¡Partidazos! La Champions League ya definió sus cruces
La fase de liga tendrá duelos como PSG-Barcelona y Real Madrid-Inter.
La UEFA celebró el sorteo de la fase de liga de la Champions League, cuya primera jornada se disputará del 8 al 10 de septiembre.
Entre los partidos más llamativos están el PSG-Barcelona, Bayern Munich-Arsenal, Real Madrid-Inter, Liverpool-Atlético de Madrid y Manchester City-Napoli.
España e Inglaterra contarán con cinco participantes, más que cualquier otro país. Además, cuatro clubes disputarán por primera vez la fase principal del torneo: Sabah, Viking, Como y LASK.
Real Betis regresa por primera vez desde la temporada 2005/06; Fenerbahçe no disputaba la fase principal desde 2008/09 y Stuttgart, desde 2009/10.
La fase de liga se jugará así:
Los 36 clubes quedaron repartidos en cuatro bombos de nueve equipos, según su coeficiente UEFA. El campeón vigente, Paris Saint-Germain, fue al bombo 1.
Cada equipo enfrentará a ocho rivales: dos de cada bombo, incluido el suyo, y disputará cuatro partidos como local y cuatro fuera.
No pueden enfrentarse clubes del mismo país en esta fase. Además, un equipo puede tener como máximo dos rivales de una misma liga extranjera.
Como sucede desde la temporada 2024/25, se recurrió a un software para elegir los rivales y las localías de cada club. La UEFA solo sacó físicamente una bola para revelar al equipo sorteado; el resto del proceso se realizó con ayuda de la tecnología.
La UEFA definirá posteriormente los días y horarios de los encuentros. Como regla, intentará que ningún club tenga más de dos partidos consecutivos como local o visitante. Esta etapa se disputará entre septiembre de 2026 y enero de 2027.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT