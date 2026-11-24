Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain y Roma se enfrentarán por primera vez en la Champions League en un duelo en el que ambos tienen diferentes retos. El campeón deberá superar las bajas por lesión, mientras que el conjunto romano necesita sumar para alejarse de la zona de eliminación.

Luis Enrique : « Une identité de jeu très claire » ??️



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PSG buscará alcanzar a Real Madrid con su quinta victoria consecutiva en el torneo y mantener viva la lucha por el liderato. El inicio de temporada ha estado marcado por las lesiones y Luis Enrique deberá encontrar soluciones en ataque para defender el bicampeonato.

Roma se tambalea entre la zona de playoffs y la de eliminación. Ocupa la posición 23 con cuatro unidades, pero una combinación de resultados podría dejarlo entre los 12 peores equipos del torneo y complicar sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

PSG mantendrá su lugar en el ‘Top 8’ de la clasificación incluso si no consigue los tres puntos, pero una victoria lo acercaría a los octavos de final. Es momento de que los jugadores que pedían una oportunidad den un paso al frente y demuestren que pueden responder a las exigencias del campeón.