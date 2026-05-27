Paris Saint-Germain, el rival imposible de los clubes ingleses en la Champions League

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain intenta convertirse en uno de los equipos más importantes de la Champions League, busca rivalidades con los grandes del futbol europeo y va por buen camino con los clubes de la Premier League a los que ha eliminado del torneo en los últimos años, pero Arsenal intentará cortar la racha.

PSG es el actual campeón de la Liga de Campeones y se coronó la temporada pasada luego de dar el golpe sobre la mesa, venció a tres equipos del futbol inglés de manera consecutiva y entre sus víctimas estuvieron los ‘Gunners’ que intentarán cobrar venganza.

El equipo de Luis Enrique eliminó en octavos de final a Liverpool, en cuartos a Aston Villa y en semifinales al conjunto londinense, pero no son los únicos que han mordido el polvo ante el conjunto parisino que está campaña añadió a dos clubes ingleses más a su lista.

Chelsea fue humillado en octavos de final con un bochornoso 8-2 que no deja dudas de que equipo fue mejor en la eliminatoria y el siguiente damnificado fue Liverpool que fue el escalón que le permitió a ‘Les Parisien’ plantarse en semifinales contra Bayern Munich.

Arsenal es el siguiente en la lista y está el título de por medio, la confianza está intacta en PSG que con el balance positivo ante clubes ingleses busca impulsarse al bicampeonato de la Champions.