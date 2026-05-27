Ousmane Dembélé opaca a Bukayo Saka con sus números en la Champions League

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain y Arsenal se enfrentan en Budapest con la Champions League como objetivo, no hay mañana porque se enfrentan en la final y solo uno podrá levantar el título más codiciado del futbol europeo.

El duelo entre figuras también formará parte del compromiso y en ese sentido, Ousmane Dembélé y Bukayo Saka serán las principales referencias. Dos futbolistas desequilibrantes, pero que han tenido diferente rendimiento a lo largo del torneo.

Dembélé llega a la final de la Liga de Campeones con una racha de cinco goles en los últimos tres compromisos en los que ha marcado en fila para registrar siete tantos en total y dos asistencias en 12 partidos, una producción que demuestra su importancia en el ataque del conjunto parisino.

Saka marcó el gol del triunfo contra Atlético de Madrid y selló el boleto de Arsenal a la final, sin embargo, tuvo una fase de liga discreta con dos anotaciones y atravesó por una racha de seis partidos sin ver puerta que rompió ante los ‘Colchoneros’ para ilusionar al conjunto londinense con la ‘Orejona’.

Los dos atacantes pueden marcar la diferencia y convertirse en el mejor jugador del partido, su estatus de figura los obliga a dar un paso al frente y en sus pies está la ilusión de su afición.