Obed Vargas inscrito con Atlético para la Champions League

Oscar Sandoval

Obed Vargas está cerca de cumplir el sueño de jugar la Champions League, sumó minutos en La Liga con Atlético de Madrid y todo indica que se ha ganado la confianza de Diego Simeone quien lo inscribió junto a Rodrigo Mendoza y Ademola Lookman en la lista de refuerzos para encarar el playoff.

Squad changes confirmed ✅



New eligible players ⤵️#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 6, 2026

La UEFA publicó a través de su página web, las listas oficiales de los equipos que siguen con vida en la Liga de Campeones y de los que buscarán los octavos de final por la vía del playoff, en esta situación se encuentra el conjunto ‘Colchonero’ quien registró a tres futbolistas tras el mercado invernal.

Rodrigo Mendoza, Obed Vargas y Ademola Lookman son parte de la plantilla rojiblanca y ocupan el lugar de Javi Galán, Conor Gallagher y Giacomo Raspadori, los últimos dos disputarán el torneo continental con Tottenham y Atalanta, respectivamente.

Obed podría debutar en el mejor torneo a nivel de clubes durante la eliminatoria entre Atlético y Brugge quienes pelearán por un lugar en octavos de final en una batalla a doble partido, abriendo la serie en Bélgica y cerrándola en Madrid.