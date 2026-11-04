Nunca des por liquidado al Real Madrid; la lección en Champions League

EFE

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, destacó este miércoles la capacidad de reacción de su equipo para remontar ante el AEK de Atenas (2-3) y aseguró que "creer hasta el final es el ADN de este club", después de conseguir una victoria que consideró fundamental para mantenerse en la lucha por terminar entre los ocho primeros de la Liga de Campeones.



"Es creer hasta el final, es el ADN de este equipo, de este club. Es lo bonito de este equipo. No nos dimos por vencidos, igual que ante la Roma. Es una victoria muy importante", declaró a Movistar Plus.

Thibaut Courtois mantuvo con vida a Real Madrid en la Champions League

Courtois reconoció las dificultades que planteó el conjunto griego, especialmente durante el primer cuarto de hora, en el que generó cuatro ocasiones y puso contra las cuerdas al Real Madrid.



"Sabíamos que era un partido complicado aquí, en su casa. Es un equipo con mucha intensidad y en su estadio no es fácil. Sabíamos que iban a arrancar fuerte y tuvieron cuatro ocasiones en los primeros quince minutos. En el segundo tiempo estuvimos mejor. Quizás íbamos buscando el 2-1, no llegó y, de repente, en una transición metieron el 2-1. Tuvimos una buena reacción, rápidamente llegó el 2-2, creímos hasta el final y metimos el 2-3", relató.



También subrayó la importancia del triunfo para las aspiraciones europeas del Real Madrid, que todavía debe enfrentarse al PSV y al Arsenal en una competición en la que aspira a evitar las eliminatorias previas a los octavos de final.



"Hay que ganar y estar en el top ocho, donde no estuvimos los dos últimos años. Luego tenemos al PSV en casa, que es difícil, y después al Arsenal. Quizá haya un poco menos de presión en esos partidos", señaló.

Por último, defendió a Vinícius Júnior, que volvió a quedarse sin marcar, y destacó la confianza del vestuario en el brasileño pese a las dificultades que encontró ante la defensa del AEK.



"Tenemos confianza en él y en todo el equipo. Tiene que seguir intentándolo. No es fácil, el rival defiende bien, con dos o tres jugadores. Defendieron bien a Vini, a Diomandé y a Kylian. Confiamos plenamente en Vini. "La competición es importante, el míster rota y todo el mundo tiene su oportunidad", concluyó.