Real Madrid remontó dos veces y mantuvo el paso en Champions League

Oscar Sandoval

Real Madrid venció 3-2 a AEK con un gol de Federico Valverde en tiempo añadido, después de un partido en el que los griegos se pusieron dos veces en ventaja. Sin embargo, aparecieron las individualidades del conjunto ‘Merengue’ para terminar con el invicto de los locales en Atenas y mantener al equipo entre los ocho mejores de la Champions League.

? ¡HASTA EL FINAL!

✅ ¡Victoria en Atenas en los minutos finales! pic.twitter.com/Rb6klDTvPZ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2026

AEK demostró que en casa es un rival difícil de vencer. Recibió al ‘Rey de Europa’ y jugó sin complejos, poniendo contra las cuerdas a un conjunto ‘Merengue’ que no tuvo su mejor partido y que resintió la ausencia de Arda Güler en el mediocampo.

Los locales sorprendieron con su planteamiento y salieron a presionar al equipo blanco. Las ocasiones sobre el arco de Thibaut Courtois no tardaron en llegar y el belga tuvo que aparecer desde el minuto cinco para atajar un disparo de Gacinovic.

Aboubakary Koïta abrió el marcador al minuto 12 tras una jugada individual dentro del área que culminó con un potente disparo. Eran los mejores momentos de los locales, que encontraban espacios en el aparato defensivo del Madrid, y Courtois tuvo que intervenir nuevamente para evitar el 2-0 ante un remate de Luka Jovic.

El equipo blanco despertó, comenzó a jugar en campo contrario y consiguió el empate al minuto 32 con un taconazo de Jude Bellingham dentro del área, después de un balón cruzado de Marc Cucurella desde la banda izquierda. Real Madrid reaccionó y dejó todo abierto para la segunda mitad.

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La historia se repitió en el complemento y los griegos estuvieron cerca de dar la campanada de la jornada después de recuperar la ventaja al minuto 75. Sin embargo, Kylian Mbappé apareció apenas tres minutos más tarde para igualar el marcador y mantener con vida a los visitantes, que volvieron a demostrar su capacidad de reacción en la Liga de Campeones.

El partido llegó al minuto 90 con el empate en el marcador y todo apuntaba a un reparto de puntos, pero Fede Valverde tenía otros planes. El uruguayo encontró un espacio y sacó un zapatazo desde fuera del área para firmar el 3-2 al 90+2 para desatar la celebración del equipo blanco, que remontó dos veces, conquistó Atenas y sumó su cuarta victoria consecutiva para dar otro paso hacia los octavos de final.