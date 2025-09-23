Noni Madueke es duda para el duelo entre Arsenal y Atlético de la Champions League

Redacción FOX Deportes

Noni Madueke será duda para disputar el duelo de la tercera jornada de la Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid del 21 de octubre tras sufrir una lesión de rodilla en el partido frente a Manchester City que le mantendrá fuera varias semanas.

Focus turns to the Carabao Cup 🫡 pic.twitter.com/UCvvaerAtC — Arsenal (@Arsenal) September 23, 2025

"Madueke estará fuera por unas semanas y se hará de nuevo pruebas la próxima semana, aunque no parece que sea algo grave. Es algo de semanas más que de meses. Sintió algo al principio del partido y en el descanso estaba muy dolorido", expresó este martes Mikel Arteta, en la rueda de prensa previa al encuentro de la Carabao Cup ante Port Vale.

El inglés de 23 años, que llegó este verano procedente del Chelsea, fue sustituido al descanso en el empate 1-1 frente al Manchester City el pasado domingo en el Emirates Stadium. Su lesión se suma a la lista de bajas ofensivas del Arsenal que ya incluye a Gabriel Jesús y Kai Havertz, que sigue recuperándose de su lesión de rodilla.

Además, confirmó que otro de los fichajes del club, el ecuatoriano Piero Hincapié, sufre una lesión leve en la ingle. "Se lesionó un poco en la ingle. Tenemos que evaluarlo en los próximos días. Creo que será una lesión a corto plazo", señaló Arteta.