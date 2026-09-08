Oscar Sandoval
Napoli y Arsenal se reencuentran en Champions League después de 13 años
Los ‘Gunners’ comienzan una nueva aventura europea después de rozar el título
Arsenal comienza una nueva aventura en la Champions League después de perder la última final ante Paris Saint-Germain. El camino inicia al sur de Italia frente a Napoli, que necesita reaccionar después de sufrir dos derrotas consecutivas en el futbol italiano.
Arsenal rozó la perfección la temporada pasada y llegó a la final con una racha de 12 victorias y dos empates, pero cayó ante PSG y se quedó con una espina clavada. El conjunto londinense conquistó su primera liga en 22 años y ahora tiene la Champions League entre sus grandes objetivos.
Napoli disputa el torneo continental por segunda temporada consecutiva y tiene el reto de dejar atrás la eliminación del curso anterior. Los ‘Azzurri’ no superaron la fase de liga pese a llegar como campeones de Italia y ahora el debut tampoco parece encontrarlos en su mejor momento.
El equipo italiano acumula dos derrotas consecutivas en liga y un tropiezo en su estreno europeo podría encender las primeras alarmas en el proyecto de Massimiliano Allegri. Enfrente estará uno de los equipos más sólidos de Europa: un Arsenal que ya tocó la puerta de la gloria y vuelve a la Champions decidido a derribarla.
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