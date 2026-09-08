Napoli y Arsenal se reencuentran en Champions League después de 13 años

Oscar Sandoval

Arsenal comienza una nueva aventura en la Champions League después de perder la última final ante Paris Saint-Germain. El camino inicia al sur de Italia frente a Napoli, que necesita reaccionar después de sufrir dos derrotas consecutivas en el futbol italiano.

Arsenal rozó la perfección la temporada pasada y llegó a la final con una racha de 12 victorias y dos empates, pero cayó ante PSG y se quedó con una espina clavada. El conjunto londinense conquistó su primera liga en 22 años y ahora tiene la Champions League entre sus grandes objetivos.

Napoli disputa el torneo continental por segunda temporada consecutiva y tiene el reto de dejar atrás la eliminación del curso anterior. Los ‘Azzurri’ no superaron la fase de liga pese a llegar como campeones de Italia y ahora el debut tampoco parece encontrarlos en su mejor momento.

El equipo italiano acumula dos derrotas consecutivas en liga y un tropiezo en su estreno europeo podría encender las primeras alarmas en el proyecto de Massimiliano Allegri. Enfrente estará uno de los equipos más sólidos de Europa: un Arsenal que ya tocó la puerta de la gloria y vuelve a la Champions decidido a derribarla.