¿Magia? Las estadísticas respaldan la remontada del Real Madrid

A la remontada del Real Madrid ante Manchester City se le ha tachado de todo, se ha dicho que se debe a magia pura, que no se entiende y que está avalada por la historia del equipo… No se puede negar que es un partido que pasará a la posteridad, pero ¿de verdad es un triunfo ilógico?

Los números no mienten, la respuesta rápida es: no, la victoria de Real Madrid no es inexplicable.

Comencemos por el ataque…

Más allá de los tres goles y dos asistencias, los ‘Merengues’ tuvieron nueve asistencias para tiro (última acción de un jugador antes de que su compañero dispare). Los ‘Cityzens’ consiguieron seis.

La casilla de disparos es muy similar, con 13 para los españoles y 15 para los ingleses, eso sí, cuando se aíslan aquellos que fueron a puerta, Manchester City suma 10; Real Madrid, 5. Hay una ‘pequeña gran diferencia’, por supuesto, los locales tuvieron mayor efectividad en la conversión: 40% vs 10%.

Seguimos con la defensiva…

El medio campo fue clave para ambos equipos, pero una vez más, el Real Madrid tiene mejores números en rubros clave, como recuperación de balones en campo rival con 15, contra 12 de los ingleses.

Resulta aún más revelador que de esas 15 pelotas que tomaron ‘Los Merengues’, 12 concluyeron con un disparo; es decir 80% de los balones recuperados en la cancha de los ‘Sky Blues’.

En todo el campo, los españoles perdieron 85 pelotas, contra 89 de los ‘Cityzens’.

La única estadística que le favorece a los de Guardiola son los duelos defensivos ganados, y la diferencia es mínima: 58 vs 57.

Toques por aquí, toques por allá…

Y si de pases hablamos, la historia es prácticamente la misma. Manchester City tuvo mayor efectividad: 86% (605 de 702); Real Madrid 83% (504 de 601); sin embargo, en pases clave hay una diferencia notable, los ingleses tuvieron 9, contra 16 de los españoles.

La posesión le perteneció a los de Pep Guardiola, con un 56%. También fueron superiores en regates exitosos (47 contra 20) y acciones de ataque fructíferas (61 vs 33).

Mientras que, en centros, los dos mandaron 14, pero los ‘Merengues’ tuvieron 8 exitosos (57%), dos de ellos resultaron en los goles de Rodrygo que forzaron el alargue; en contraste los ‘Sky Blues’ solo prosperaron en 4 oportunidades (28%) y ninguno resultó en jugadas de peligro.

Lo verdaderamente inexplicable…

En todo caso, lo que no se entiende, al menos con cifras, es que un equipo con valor en el mercado de 959.3 millones de euros, que tan solo en la 2021/22 gastó 134.5 MDE en fichajes, con dos goles de ventaja en el global, al minuto 73, no haya podido vencer a uno que vale 756.5 MDE y que solo ha gastado 31 MDE en traspasos en las últimas dos temporadas.

Al final, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que arde es fuego, ni todo lo que parece magia lo es.

Todas las estadísticas fueron generadas con Comparisonator.