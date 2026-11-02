Luis Enrique pide máxima concentración a su equipo

EFE

El entrenador del París Saint-Germain, el español Luis Enrique Martínez, advirtió este lunes de la dificultad del encuentro que enfrentará este martes a su equipo con el Villarreal en La Cerámica, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones, y aseguró que sus jugadores deberán ofrecer su mejor versión para conseguir la victoria.



"Si no estamos a nuestro máximo nivel, mañana no ganamos", afirmó en rueda de prensa el técnico asturiano, que insistió en que los resultados anteriores y la condición de favorito de su equipo no tendrán ninguna influencia cuando comience el partido.

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Luis Enrique destacó que el Villarreal es un conjunto con calidad, dirigido por un entrenador que tiene una idea de juego definida, y recordó que ha competido a buen nivel frente a rivales de la categoría del Borussia Dortmund, el Nápoles y el Liverpool.



"Tiene un buen equipo, con un muy buen entrenador. Mañana vamos a demostrar desde el primer minuto que estamos listos y que tenemos esa ambición para ganar el partido", señaló.



El entrenador del PSG rechazó que su equipo haya preparado este compromiso de una manera especial por tratarse de un desplazamiento europeo y subrayó que su objetivo es mantener el mismo nivel de exigencia independientemente de la competición o de los futbolistas que participen.

"Son puntos muy importantes. Lo que buscamos es rendir bien en cualquier partido. Da igual la competición, da igual el jugador que esté jugando, intentamos ser mejores", explicó.



También apuntó a las dificultades que puede plantear el equipo de Iñigo Pérez, especialmente por su capacidad para presionar y conservar la posesión del balón.