Los boletos de la final de la Champions League están a la venta

Oscar Sandoval

La Champions League entró a su etapa definitiva con las eliminatorias de octavos de final, el camino a la final está marcado y la UEFA puso a la venta las entradas para el duelo del próximo 30 de mayo en Estambul, los precios van de los 70 euros a los 950. Los resultados de ida en los octavos de final de la Champions League

La Puskas Arena de Budapest con capacidad para 61.400 aficionados será testigo de una nueva final de la Liga de Campeones, los finalistas recibirán cerca de 17 mil entradas y serán 39 mil los boletos que la UEFA pondrá a disposición de los interesados a través de sus canales oficiales.

La condicionante es que ningún aficionado podrá comprar más de dos entradas, habrá tres categorías y cada una tendrá un precio; las de nivel 1 podrán ser adquiridas por 180 euros, las de categoría 2 a costo de 650 euros y la más cara con valor de 950 euros por ticket. La zona de personas con discapacidad valdrá 70 euros.

Además del duelo por el título de la Liga de Campeones, la UEFA puso a la venta los boletos para las finales de la Champions femenina, Europa League y Conference League.