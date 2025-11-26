Los 5 momentos de la Jornada 5 de la Champions League

Karla Villegas Gama

Estevao es el tercer adolescente que marca en sus 3 primeros duelos del torneo, después de Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Chelsea se impuso 3-0 al Barcelona, lo que significó su triunfo más abultado sobre los catalanes. Además, Los ‘Blues’ se unieron a Bayern Munich y PSG como los únicos equipos que los han derrotado, por lo menos, en 5 ocasiones.

Después de 24 partidos, Manchester City cayó como local en fase de grupos o liga. Desde que perdió con Lyon en 2018 estaba invicto en el Etihad Stadium.

Con su gol ante Monaco, David Luiz es el único jugador nacido en los 80s que le anota a un portero también nacido en esa década en esta edición del torneo. Además, se convirtió en el segundo jugador de mayor edad en marcar en la Champions League.

Kylian Mbappé es el primer futbolista del Real Madrid que anota un póker en la Champions League desde que Cristiano Ronaldo hizo lo propio hace 10 años. También se convirtió en el cuarto ‘Merengue’ que marca 4 goles en un solo partido de la competencia, en el camino ayudó a que el Real Madrid rompiera el maleficio y derrotara a Olympiacos como visitante por primera vez en 5 intentos.