Lo que tienes que saber del Sorteo de la Champions League

Héctor Cantú

Todo está listo en Mónaco, Francia, para conocer el destino de los 36 participantes que se han clasificado a la fase de la liga de la UEFA Champions League 2026.

Al igual que el año anterior, los 36 contendientes se han consolidado en cuatro bombos, siendo el primero donde cohabitan los equipos más poderosos de Europa.

Allí aparece el PSG, actual bicampeón de Europa, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal y el Atlético de Madrid.

Aquí, seis datos del sorteo 2026 de la UEFA Champions League que promete emociones al por mayor con la participación de escuadras que en este mercado de verano se han vuelto muy poderosas.