Liverpool le dio vuelta a Galatasaray y avanzó en la Champions League

Oscar Sandoval

Liverpool no tuvo problemas para darle vuelta al 1-0 de la ida y eliminó a Galatasaray con global de 4-1, solo hubo un equipo sobre el terreno de juego y fueron los ‘Reds’ que se enfrentarán a Paris Saint-Germain en cuartos de final de la Champions League.

La fiesta fue redonda en Anfield que vivió otra noche de remontada que colocan al club en un grupo selecto a nivel europeo, un resultado contundente que refleja la diferencia entre los dos equipos y que le valió a los ingleses para avanzar a la siguiente ronda dejando atrás las dudas de la ida.

Galatasaray salió a defender la ventaja de la ida, se metió en su campo y le entregó el balón a los locales que después de 25 minutos encontraron la fórmula para igualar el global, fue con una jugada ensayada en un tiro de esquina que remató Dominik Szoboszlai por detrás del punto penal.

Liverpool se adueñó de la eliminatoria y en minutos se volcó sobre la portería de Ugurcan Cakir quien mantuvo a los turcos en la pelea tras detenerle una pena máxima a Mohamed Salah y realizar una doble atajada sobre la línea antes del descanso.

La segunda mitad le cayó de peso a los visitantes que entregaron la eliminatoria en un abrir y cerrar de ojos. Hugo Ekitiké marcó el 2-1 al 51 luego de un balón cruzado de Salah desde la banda derecha y Ryan Gravenberch aumentó la ventaja dos minutos más tarde para liquidar a Galatasaray.

La noche no era redonda si un tanto del egipcio quien ajustó cuentas con Cakir a los 62 minutos luego de marcar un golazo al ángulo que puso punto final a la eliminatoria y que le dio a Liverpool el boleto a cuartos de final después de 90 minutos que renuevan la ilusión en la Liga de Campeones.