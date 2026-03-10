Lamine Yamal 'salva' al Barcelona de la debacle en St James' Park

Héctor Cantú

El Barcelona ha logrado salir vivo y sin heridas de St James Park luego de rescatar un empate en su visita al Newcastle en el último minuto del partido.

Los comandados de Hansi Flick volvieron a verse frágiles ante un equipo inglés. Con pocas ideas en la defensiva y muchas imprecisiones a la ofensiva. Aún así, un error defensivo al finalizar el encuentro permitió que el equipo culé emparejara el encuentro en la parte final.

NEWCASTLE TAKE THE LEAD AGAINST BARCELONA IN THE 86TH MINUTE 🔥



Jacob Murphy put that on a plate for Harvey Barnes 🍴🎯 pic.twitter.com/dE2JmaWyVC — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 10, 2026

La presencia de Robert Lewandowski no fue el generador de cambio para los culés que terminaron echando mano de Ferrán Torres en la búsqueda de un empate que haga más llevadero el trabajo para el juego de vuelta.

El primer tiempo dejó pocas emociones para los visitantes. El Newcastle supo desde el inicio cuál era la mejor manera de enfrentar al actual líder del futbol español: incomodando hasta el hartazgo a Lamine Yamal y tapando las salidas en el juego de Pedri.

Para la segunda mitad, esos destellos del equipo visitante se esfumaron en su totalidad. El Newcastle se hizo de la pelota, lo intentó por las bandas y así encontró el tanto de la victoria.

Lamine Yamal se gradúa con honores en St Jame's Park

A cinco minutos del final, un error de concentración y colocación de Ronald Araujo permitió que Harvey Barnes apareciera solo para rematar un centro proveniente por el costado derecho.

Cuando parecía que el Newcastle se llevaría la victoria, apareció Dani Olmo para, con un recorte dentro del área, generar una falta dentro del área.

Lamine Yamal fue el encargado de cobrar el penalti de manera perfecta y darle al Barcelona un empate, que aunque tiene sabores de inmerecido, le permitirá definir todo en el juego de vuelta frente a su gente.