La razón definitiva por la que el Barça roza el milagro si avanza en Champions League

Héctor Cantú

El Barcelona tiene frente a sí, una tarea por demás compleja y con aires de milagro de cara al partido de vuelta de los cuartos de final ante el Atlético de Madrid.

Luego del 2-0 recibido en la ida, el equipo de Hansi Flick está obligado a marcar tres goles o más sin recibir, para avanzar de manera directa a la antesala al partido por el título.

El Barcelona ha demostrado en el pasado que tiene capacidad para sobreponerse a la adversidad. Logró venir de atrás ante el FC Dinamo de Kiev en dieciseisavos de final en la temporada 1993-19994, lo hizo ante el Chelsea cinco años más tarde, contra el Milan en 2012-2013 y finalmente, su último gran regreso, fue ante el PSG en la temporada 2016-2017.

Sin embargo, hay un dato histórico que aniquila el sueño del cuadro catalán de seguir con vida en la presente Champions League: El Barcelona nunca ha remontado una eliminatoria en este torneo cuando pierde el partido de ida en casa.

Las mejores remontadas del Barcelona en la Champions League

Hasta el momento son seis las veces que perdió en el Camp Nou en los primeros 90 minutos de juego y no pudo venir de atrás para lograr la voltereta. Incluso, solo hay un equipo que ha logrado esta hazaña de revertir un marcador en contra de un 2-0 en la ida recibido en casa, para mantenerse con vida: el Manchester United en la temporada 2018-2019.

A ello, debe agregarse que las últimas ocasiones que el Atlético de Madrid ha perdido contra el Barcelona, en ninguno de ellos recibió gol, una condición que aniquila los sueños del cuadro culé.

A pesar de ello, en las últimas 10 visitas del equipo catalán ha logrado 6 victorias de las cuales, solo dos han sido por diferencia de dos goles o más (2-4 y 0-3) por lo que las ilusiones se mantienen intactas.