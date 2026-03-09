La historia no juega a favor del Tottenham contra clubes españoles

Karla Villegas Gama

El Tottenham se medirá al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League, con la encomienda de avanzar a cuartos por primera vez desde la temporada 2018/19, pero la tarea no será fácil.

Los ‘Spurs’ visitarán el Estadio Metropolitano con un récord negativo ante clubes españoles. En total, han enfrentado a seis rivales distintos: Atlético, Barcelona, Getafe, Real Madrid, Sevilla y Villarreal.

De los 15 partidos que han disputado en competencias europeas han ganado tres, empatado cinco y perdido siete.

El desglose se ve así:

Entre una de esas victorias está la que obtuvo en la final de Recopa de Europa de 1963, precisamente contra los ‘Colchoneros’; sin embargo, esa ha sido la única ocasión que se han visto las caras.

La última vez que el Tottenham superó a un español fue en esta campaña de la Champions, al Villarreal en la fase de liga.

En fases de eliminación directa, los ‘Spurs’ han quedado fuera a manos del Barcelona (Recopa de Europa 1981/82), Real Madrid (Copa de Europa 1984/85, Champions League 2010/11) y Sevilla (Europa League 2006/07).

En contraste, nunca han avanzado cuando han quedado emparejados en octavos, cuartos o semifinales con cuadros españoles.