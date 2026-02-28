La declaración de Jose Mourinho más dura contra Gianluca Prestianni

Héctor Cantú

El caso de racismo entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior sigue abierto y a la espera de que la UEFA envíe una determinación final sobre si se le encuentra o no culpable de un acto de racismo.

Jose Mourinho ha vuelto a tocar el tema y lo ha hecho de manera directa y sin tentarse el corazón. El lusitano ha sido enfático: “Si Prestianni es culpable, su carrera se ha terminado para mí”, detalló.

Así se ve Luca Prestianni pisando el Santiago Bernabéu

Mourinho pidió respetar la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, sin embargo, si las investigaciones apuntan a otra dirección, entonces se cuestionará de manera directa la posición de Prestianni al haber mentido.

“Quiero estar imparcial, no defender a mi jugador, ni atacar a otro. Repito muchas veces, si mi jugador no respetó los principios y los del Benfica, su carrera con el entrenador que se llama Jose Mourinho o con el equipo que se llama Benfica, su carrera llegó a su fin”, detalló el estratega lusitano.

👀 "Repudio cualquier tipo de discriminación. Si Prestianni es culpable, conmigo acabó".



😵 "Amo a Álvaro, pero quien tomó la postura correcta fui yo, no él".



👉 MOURINHO, TAJANTE con las ACUSACIONES sobre su persona por NO CONDENAR el INCIDENTE con VINICIUS.

Sin embargo, posterior a su declaración, también criticó la postura de la UEFA al haber sancionado a su futbolista, evadiendo el principio de Presunción de Inocencia y dejándolo sin oportunidad de jugar el partido de vuelta.

Hasta el momento, la UEFA continúa con las investigaciones sobre el acto de racismo y se espera que en los próximos días se dé a conocer la finalización de la misma y determine la sanción final para Prestianni.