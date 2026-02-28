Héctor Cantú
La declaración de Jose Mourinho más dura contra Gianluca Prestianni
El técnico sentencia a su futbolista en caso de que haya mentido
El caso de racismo entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior sigue abierto y a la espera de que la UEFA envíe una determinación final sobre si se le encuentra o no culpable de un acto de racismo.
Jose Mourinho ha vuelto a tocar el tema y lo ha hecho de manera directa y sin tentarse el corazón. El lusitano ha sido enfático: “Si Prestianni es culpable, su carrera se ha terminado para mí”, detalló.
Mourinho pidió respetar la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, sin embargo, si las investigaciones apuntan a otra dirección, entonces se cuestionará de manera directa la posición de Prestianni al haber mentido.
“Quiero estar imparcial, no defender a mi jugador, ni atacar a otro. Repito muchas veces, si mi jugador no respetó los principios y los del Benfica, su carrera con el entrenador que se llama Jose Mourinho o con el equipo que se llama Benfica, su carrera llegó a su fin”, detalló el estratega lusitano.
Sin embargo, posterior a su declaración, también criticó la postura de la UEFA al haber sancionado a su futbolista, evadiendo el principio de Presunción de Inocencia y dejándolo sin oportunidad de jugar el partido de vuelta.
Hasta el momento, la UEFA continúa con las investigaciones sobre el acto de racismo y se espera que en los próximos días se dé a conocer la finalización de la misma y determine la sanción final para Prestianni.
