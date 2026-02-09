La Champions League presentó el balón con el que se jugará la final

Oscar Sandoval

El playoff de la Champions League estrenará el balón con el que se jugará la final del torneo en Budapest, el diseño está inspirado en la identidad de la capital húngara como “Buda y Pest: historia de dos ciudades”.

Crafted for the big moments 😮‍💨



Introducing the 2025/26 UEFA Champions League Final ball ⚽@adidasfootball | #YouGotThis pic.twitter.com/rmwUunesnx — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 9, 2026

La marca alemana Adidas presentó a través de sus diferentes canales, un esférico en tonos vivos y vibrantes que mantiene las estrellas representativas de la Liga de Campeones.

La UEFA señaló que el balón cumple con los más altos estándares, que no tiene costuras, pero utiliza la tecnología termo sellada de la marca de las tres franjas que ofrece precisión y está diseñado para la intensidad del torneo.

Será el tercer balón con el que se dispute la actual edición de la Champions, el primero se estrenó en la fase de liga, después vino la edición del XXV aniversario y finalmente “Buda y Pest”.