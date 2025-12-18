La Champions League festejará 25 años con un balón especial

Oscar Sandoval

La Champions League y la marca alemana Adidas celebrarán a la par el primer cuarto de siglo del torneo y lo harán con una nueva edición del balón ‘Finale’, el primero con el diseño ‘Starball’ que se ha renovado para ser protagonista en las próximas dos jornadas de la fase de liga.

twenty five years of moments written in the stars. ⭐️⚽️



Meet the 2026 UEFA Champions League Anniversary Ball, a modern take on the first starball. @adidasfootball | #YouGotThis pic.twitter.com/upBZvhATGl — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 12, 2026

No es fácil reunir a futbolistas de la talla de Zinedine Zidane, Mohamed Salah, Toni Kroos, Lionel Messi, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, pero la marca de las tres franjas lo logró para anunciar el lanzamiento de una edición especial del primer balón con estrellas que tuvo la Liga de Campeones.

El ‘Finale 1’ retoma el mismo diseño, el mismo estampado y gráfico del primer ‘Starball’, al tiempo que cuenta con innovaciones como un efecto que pasa de negro a morado, según el ángulo de visión que se tenga al momento de observar el esférico.

Los 25 años de la ‘Champions’ quedan plasmados con un logotipo especial que simboliza la unión entre el torneo continental y la marca deportiva. El balón será el protagonista en las jornadas 7 y 8 con las que se cerrará la fase de liga.