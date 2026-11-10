La Champions League cambia de balón: Nike entra en escena

Oscar Sandoval

La Champions League está por cerrar una era de 26 años con Adidas y abrir un nuevo capítulo de su historia de la mano de Nike. La marca alemana convirtió el balón de las estrellas en uno de los símbolos más reconocibles del torneo, pero su histórica relación con UEFA llegará a su fin y a partir de la temporada 2027/28, la marca estadounidense tomará el relevo y será la encargada de poner a rodar el balón en la máxima competición europea.

Nike anunció su llegada a la Champions League a través de sus redes sociales con un mensaje que anticipa el comienzo de una nueva etapa: “2027/28. La historia espera”. La publicación estuvo acompañada de un video en el que aparece la silueta de un balón, la icónica ‘palomita’ de la marca y los logotipos de las competiciones de UEFA, antes de cerrar con la frase “Próximamente 2027/28”.

Adidas comenzó su relación con la Champions League en 2001 y durante 26 años convirtió su diseño de estrellas en una seña de identidad del torneo. El balón evolucionó temporada tras temporada, con versiones especiales para diferentes fases de la competición, hasta convertirse en uno de los elementos más representativos de las grandes noches europeas. Una etapa que llegará a su fin después de más de dos décadas.

Nike regresará a la Champions League después de haber sido proveedor del balón entre 1998 y 2001, en un acuerdo que, según la información disponible, se extenderá hasta 2031. La marca norteamericana recuperará un escaparate privilegiado del futbol mundial y tendrá el reto de construir una nueva identidad para el balón del torneo. Adidas hizo de las estrellas un símbolo de la Champions; ahora Nike tendrá la oportunidad de escribir su propia historia.