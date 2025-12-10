Kylian Mbappé sí fue convocado para enfrentar al Manchester City

Redacción FOX Deportes

El Real Madrid tiene una buena noticia: Kylian Mbappé fue convocado para el partido ante Manchester City.

El francés era duda para estar en la lista dado una molestia en la rodilla, producto de un golpe. Sin embargo, pasó las últimas pruebas que le realizó el cuerpo médico y podrá aparecer en la Jornada 6 de la Champions League.

Mbappé es el máximo goleador del Real Madrid esta temporada, con 25 tantos: 16 en el torneo español, de 32 que ha marcado el equipo, y 9 en la competencia europea, de 12 que ostentan los ‘Merengues’.

El partido ante Manchester City es de suma importancia, pues los españoles vienen de perder como locales con Celta de Vigo; además, en la Champions el cuadro de Xabi Alonso marcha en sexta posición.