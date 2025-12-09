Xabi Alonso define su futuro con Real Madrid ante Manchester City

Oscar Sandoval

Xabi Alonso se tambalea en el banquillo de Real Madrid y estará bajo la lupa en el duelo contra Manchester City de la Champions League, el equipo blanco no va mal en el torneo continental y podría colarse a los primeros puestos con una victoria, pero hay otra posibilidad.

✨ ¡VUELVE LA CHAMPIONS A CASA! pic.twitter.com/bQTi2C6sKd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 9, 2025

La derrota en liga contra Celta dejó al técnico caminando en el alambre con la obligación de conseguir un triunfo ante un rival de categoría como los ‘Cityzens’ para seguir al frente del conjunto 'Merengue' , sin embargo, otra derrota podría darle la razón a parte de la directiva que comenzaría a pedir la salida del técnico.

El diario Marca asegura que “del resultado del ese partido y de la imagen proyectada por el equipo van a depender muchas cosas, empezando por el futuro de Xabi Alonso” quien llega a la cita en el Santiago Bernabéu en una “situación al límite”.

La Liga de Campeones medirá al técnico quien deberá sacar el barco a flote a pesar de las múltiples bajas por lesión con las que se presentará al duelo. El momento es complicado, pero con los tres puntos apagaría el fuego.