Kylian Mbappé se probó y podría volver en la Champions League

Oscar Sandoval

Real Madrid pasó página tras la victoria ante Elche en La Liga y se enfocó en el duelo del próximo martes contra Manchester City, salió al campo de entrenamiento y la sorpresa la dio Kylian Mbappé quien se ejercitó con el grupo.

Tres semanas de trabajo de rehabilitación parecen que finalmente han dado resultados, la rodilla de Mbappé estuvo entre algodones y las alarmas se prendieron porque el equipo blanco se juega mucho en el tramo decisivo de la temporada y necesita a su goleador, pero hay buenas noticias.

El conjunto ‘Merengue’ informó a través de su página web que “el equipo prepara el partido contra el Manchester City” y como imagen principal, una foto del delantero en la práctica como uno más por lo que su regreso estaría cerca.

La sesión se inició en el gimnasio y los futbolistas saltaron al campo de entrenamiento para realizar ejercicios de posesión y un partido en espacios reducidos en donde Mbappé demostró su buen estado tras el esguince de rodilla que le obligó a parar.

La agencia EFE señala que el nombre del francés “figurará en la convocatoria” y que realizará el viaje a Inglaterra, sin embargo, solo jugaría en caso de emergencia.