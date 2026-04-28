Kai Havertz no entrenó previo al duelo ante Atlético de Madrid

EFE

El alemán Kai Havertz, del Arsenal, no participó este martes en el entrenamiento del equipo previo a enfrentarse al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Champions League.

Havertz sufrió unas molestias en el partido del pasado sábado contra el Newcastle United y, aunque no reviste mucha gravedad, no llegará a tiempo para enfrentarse al Atlético. El Arsenal confía en recuperarle con vistas a los cuatro encuentros finales de la Premier League y para la vuelta de Champions que se disputará el martes que viene en el Emirates Stadium.

Sin Havertz, la opción más lógica para el técnico español Mikel Arteta es la de jugar con Viktor Gyökeres en punta. El sueco es el máximo goleador del equipo con 18 tantos entre todas las competiciones. Tampoco participó en el entrenamiento Jurrien Timber, que se ha perdido el último mes de competición.

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El que sí se ejercitó fue Eberechi Eze, que se marchó también por precaución en el duelo contra el Newcastle, pero está en condiciones para el encuentro del miércoles.

Arteta también ha recuperado para esta recta final de temporada a Riccardo Calafiori, que se ha perdido los últimos encuentros por un problema físico. El italiano, que tiene por delante en el XI al ecuatoriano Piero Hincapié, se ha entrenado este martes.

Una vez complete el entrenamiento el equipo 'Gunner', viajará esta tarde a Madrid, donde Arteta comparecerá ante los medios junto a un jugador.