Jude Bellingham descartado para el duelo contra Manchester City de la Champions League

Redacción FOX Deportes

Real Madrid regresó a los entrenamientos tras su triunfo en LaLiga, ante Celta en Balaídos, con la novedad en el regreso al grupo de Eduardo Camavinga, preocupación por el golpe que arrastra Álvaro Carreras que le hace ser duda para la cita europea ante Manchester City, para la que está descartado Jude Bellingham, que de vuelta en Madrid, ya trabaja sobre el césped.

Las diez bajas que sufrió Álvaro Arbeloa para superar al Celta, se reducirán en parte con el regreso el miércoles ante el City en la Liga de Campeones tras sanción de Dean Huijsen y Franco Mastantuono, más Camavinga.

El centrocampista francés, que se probó en vísperas del partido en Vigo, finalmente no pudo integrar la expedición y causó baja por la infección bucal que le ha impedido jugar ante el Getafe y el Celta. Aún dolorido y sin estar al cien por cien, regresó a la dinámica de grupo en la mañana del sábado, según informan a EFE fuentes del Real Madrid, que confirman el regreso de Camavinga en la Champions League.

Carreras, que no pudo jugar en Balaídos por ciclo de tarjetas, tampoco habría podido tener minutos por un fuerte golpe en el gemelo izquierdo sufrido ante el Getafe. Le impidió entrenarse y su presencia ante el City está en el aire.

El inglés Jude Bellingham, que ha completado parte de la recuperación de su lesión muscular en Londres, regresó a la disciplina del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas. Su sesión entremezcló una parte de recuperación en el interior de las instalaciones, acompañado de los también lesionados David Alaba y Éder Militao, con otra sobre el terreno de juego.