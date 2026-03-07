Manchester City se sumó a los cuartos de final de la FA Cup

Oscar Sandoval

Manchester City vino de atrás y remontó el gol de Harvey Barnes a los 18 minutos para avanzar por octava temporada consecutiva a los cuartos de final de la FA Cup, un duelo que pudo terminar con un marcador más amplio si hubiera tenido efectividad.

El City se sumó a Liverpool y Arsenal y se convirtió en el tercer clasificado a la siguiente ronda en el torneo más antiguo del mundo, lo hizo luego de ganar 3-1 como visitante a un rival que se quedó sin oportunidades de levantar un título en el futbol inglés esta campaña.

Newcastle pegó primero y se adelantó en el marcador a los 18 minutos con un tanto de Barnes quien cruzó a Stefan Ortega con un tiro al ángulo luego un pase filtrado de Sandro Tonali.

Onto the last eight 💫🩵 pic.twitter.com/mUpJkBXivF — Manchester City (@ManCity) March 7, 2026

Los ‘Cityzens’ dieron un paso al frente y adelantaron líneas para encontrar el empate al 39 luego de una jugada colectiva que comenzó con el portero, que pasó por los mediocampistas y que terminó Savinho en el área chica tras un centro cruzado de Jérémy Dokú.

Omar Marmoush fue la figura de los ‘Cityzens’ en la segunda mitad luego de marcar un doblete que sirvió para darle vuelta al resultado y clasificar al equipo a cuartos de final.